Jelena Rozga: Zaradi mame ne bom šla na lepotno operacijo

Jelena Rozga slovi kot ena bolj priljubljenih hrvaških izvajalk, ki s svojim glasom pogosto zabava tudi oboževalce v Sloveniji. Ni pa samo njen glas tisti, ki navdušuje, saj je zvezdnica preprosto ena od tistih, ki svojih let nikakor ne kaže. S svojim mladostnim videzom, ki nikakor ni posledica lepotnih operacij, bi ji redko kdo pripisal 46 let.

A Dalmatinka vztrajno zatrjuje, da nikoli ni šla pod nož, niti takrat, ko jo je k temu nagovarjal celo njen osebni dermatolog. "Ko sem leta 1996 začela peti v Magazinu, sem se začela ličiti. Imela sem strašne alergije na očeh, ustnicah in znani splitski dermatolog je po predpisovanju zdravil in mazil moji mami rekel, da sem lepa, a da bi bila lepša, če bi si malo zmanjšala nos, povečala ustnice in si operirala ušesa. Rekla mu je le nasvidenje," je za srbski Blic.rs razkrila zgodbo, ki je ni še nikoli delila z javnostjo.