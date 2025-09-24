Jeleni Rozgi poginil psiček: Pogrešam te, vse me boli

Psička Ringa je dobila leta 2012, ko jo je izbral kar sam in ji ob srečanju skočil v objem. "Spremenil si mi življenje, ga obogatil in vedno si me veselo čakal, mahal z repom in mi dajal ljubezen in veliko poljubov ... Bil si žalosten, a nikoli nisi bil jezen name, ko sem spakirala velik kovček, kar je pomenilo, da odhajam za več dni, ker si vedel, da se bom vedno vrnila k tebi. To je bilo vse, kar ti je bilo pomembno. In tudi jaz to vem," je zapisala.

Skupaj sta preživela ogromno lepih trenutkov."Zadnji mesec je bil težak, boril si se, da bi me osrečil še en dan, ker to počneš že vse življenje ... ampak si se utrudil in moral spat. Zaspal si tam, kjer si bil najraje ... V svojem domu, v mojem objemu, poln ljubezni," je dodala. Hrvaška pevka je nato priznala, da ga močno pogreša in da zaradi žalovanja trpi.