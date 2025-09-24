Svetli način
Tuja scena

Jeleni Rozgi poginil psiček: Pogrešam te, vse me boli

Split, 24. 09. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
17

Po več kot desetletje dolgem prijateljstvu Jelene Rozge s psičkom Ringom se je morala hrvaška pevka posloviti od svojega ljubljenčka. Ob boleči izgubi se je pevka oglasila na družbenem omrežju, kjer je svojemu 'zlatemu fantu' posvetila ganljiv zapis. "Pogrešam te, vse me boli," je med drugim zapisala Dalmatinka.

Jelena Rozga se je morala posloviti od svojega ljubljenega psička. Pevka je kužku v spomin na družbenem omrežju delila ganljiv zapis, ki se je dotaknil njenih sledilcev, zraven pa je objavila tudi galerijo fotografij preminulega kosmatinca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Psička Ringa je dobila leta 2012, ko jo je izbral kar sam in ji ob srečanju skočil v objem. "Spremenil si mi življenje, ga obogatil in vedno si me veselo čakal, mahal z repom in mi dajal ljubezen in veliko poljubov ... Bil si žalosten, a nikoli nisi bil jezen name, ko sem spakirala velik kovček, kar je pomenilo, da odhajam za več dni, ker si vedel, da se bom vedno vrnila k tebi. To je bilo vse, kar ti je bilo pomembno. In tudi jaz to vem," je zapisala.

Skupaj sta preživela ogromno lepih trenutkov."Zadnji mesec je bil težak, boril si se, da bi me osrečil še en dan, ker to počneš že vse življenje ... ampak si se utrudil in moral spat. Zaspal si tam, kjer si bil najraje ... V svojem domu, v mojem objemu, poln ljubezni," je dodala. Hrvaška pevka je nato priznala, da ga močno pogreša in da zaradi žalovanja trpi.

Jelena Rozga Psiček Pevka Žalovanje Ljubljenčki
KOMENTARJI (17)

ISSN 1581-3711
