Jeleno Rozgo ustrahoval oboževalec: Tudi podnevi me je bilo strah

Ena bolj priljubljenih splitskih pevk Jelena Rozga je po dolgem času spet nastopila. V pogovoru za hrvaško televizijo RTL je povedala, kako so bili občutki pred nastopom mešani, polni navdušenja in tudi treme.

Plavolaska je karanteno, kot je povedala, preživela v domačem kraju, kjer je občasno imela koncerte v živo prek spleta. Ponovno se je tudi več časa preživela z domačimi in kot je povedala, je Jelena 'očkova ljubljenka': "Mama je mama, ampak jaz sem očetova ljubica. Nanj sem zelo navezana in glede na to, da živimo zelo blizu, smo vsak dan skupaj kosili." Dodala je tudi, da se izjemno dobro razume s sestro Julijo in njenima otrokoma.

In čeprav je v Splitu uživala in je bila vesela, da je lahko več časa preživela z najbližjimi, je v času karantene živela v strahu. Nadlegoval jo je namreč oboževalec, ki je bil z njo obseden. "Tudi podnevi me je bilo strah. Mogla sem iti ven, saj imam psa in sem ga mogla peljati na sprehod. Ni mi bilo vseeno. Nenehno sem se obračala okoli sebe. Kdo bi rad živel v strahu, tekel proti dvigalu in podobno? Grozen občutek. Očitno privlačim takšne moške, a vseeno upam, da je bilo to zadnjič,"je povedala Jelena, ki ima v preteklosti že podobno izkušnjo.Pred leti jo je namreč zasledoval poštar, zaradi česar je takrat tudi klicala policijo. Spoznala ga je na enem od svojih koncertov, kasneje pa je hodil pred njen dom in ji govoril, da jo ima rad in da bi želel, da bi bila njegovo dekle.