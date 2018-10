'Jem burgerje in delam počepe ... Želim si večjo zadnjico'

23-letna Gigi Hadidje pred časom priznala, da trpi za neozdravljivo boleznijo ščitnice, Hashimotovim tiroidisom. Zaradi tega je v preteklem letu izgubila precej kilogramov, izginile pa so tudi njene prepoznavne obline.

Manekenka se je znašla na udaru negativnih komentarjev, da je zdaj že skoraj presuha, sama pa se je odločila kritikom zapreti usta z izjavo: ''Na začetku kariere so mi številni govorili, da sem zaradi svojih oblin neprimerna za modno industrijo. Zaradi bolezni sem izgubila precej kilogramov, spremembo svoje postave pa sem opazila tudi sama. Svoje telo sem imela rada prej, ko sem imela več kilogramov – zdaj, ko sem jih izgubila, pa ljudje še vedno čutijo potrebo po zlobnih opazkah in komentarjih.''

Tudi manekenka močnejše postave, Ashley Graham, je nedavno izrazila svoje mnenje glede vseh negativnih komentarjev, ki so jih deležna dekleta v modni industriji: ''Nekateri ljudje imajo občutek, da so naša telesa njihova last in da nas lahko nenehno kritizirajo, kar je pravzaprav smešno. Nihče si ne more lastiti mojega telesa – moje telo je samo moje. Če se zredim ali shujšam za pet kilogramov, je to samo moja stvar.''

Ashely je obenem dodala, da Gigi nikakor ni ena tistih deklet, ki bi namerno stradale in izpuščale obroke: ''Vsakič, ko delam z Gigi, vem, da bo nekje v najini bližini tudi burger ali takos (smeh).''