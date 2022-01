Jenna Dewan delila fotografiji s hčerko Everly: Ona je prava čarovnija

Igralka je, poleg Everley, še mati 22-mesečnemu sinu Callumu Michaelu, ki ga ima z zaročencem Stevom Kazeejem. Septembra 2021 je za revijo People spregovorila o odnosu, ki ga imata njena otroka, in skrbeh, ki jih je imela o tem, kako bo šest let in pol starejša Everly sprejela dojenčka. "Zmeraj sem se spraševala, kako se bosta povezala, saj je med njima šest let in pol razlike, a so bile moje skrbi odveč. Takoj sta začutila medsebojno vez, ona ga obožuje, on pa jo idealizira. Skupaj se zabavata, Everly se z njim igra, veliko pa mi tudi pomaga z njim. Rada si delita hrano. Vedno sta skupaj in to je res očarljivo," je povedala 41-letna igralka.