Jenna Dewan na družbenem omrežju objavila fotografije s svojima otrokoma

Jenna Dewan je na družbenem omrežju Instagram delila foto utrinke svojega vikenda, ki ga je preživela v družbi svojih dveh otrok. Igralka in plesalka je uživala na soncu in med igro s svojo hčerko Everly, ki jo ima z nekdanjim možem, igralcem Channingom Tatumom, in sinom Callumom, ki ga deli z zaročencem Stevom Kazeeom.