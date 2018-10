Jenna Dewan ima novega, ki ni niti najmanj podoben bivšemu

Tuji mediji so potrdili, da je Jenna Dewan v novem razmerju. Igralka in plesalka se je z dolgoletnim partnerjem Channingom Tatumom razšla pred šestimi meseci in medtem, ko smo poročali, da je njegova nova izbranka na las podobna Jenni, se je slednja odločila za partnerja, ki niti najmanj ni podoben njenemu bivšemu.

Po poročanju revije People je igralka in plesalkaJenna Dewanv razmerju z igralcem Steveom Kazeejem. Viri blizu zvezdnici so za omenjeno revijo razkrili, da se je s 43-letnim Kazeejem nekaj mesecev le videvala, nato pa se je odločila njuno poznanstvo popeljati na višjo raven. Novica o njenem novem razmerju je v javnosti odjeknila slabe tri tedne po tem, ko smo poročali, da je njen nekdanji soprog, Channing Tatum, v razmerju s pevko britanskih korenin, Jessie J. Medtem, ko je Tatumova nova izbranka na las podobna njegovi bivši, pa za Jenno ne moremo trditi enako. Sama se je namreč odločila za partnerja, ki njenemu nekdanjemu soprogu ni niti najmanj podoben. Steve je za svoje igralske in vokalne sposobnosti prejel že kar nekaj prestižnih nagrad, med drugim tudi nagrado Tony za najboljšega igralca v muzikalu leta 2012 in grammyja za najboljši gledališki muzikalni album leta 2013. 43-letni Kazee je novi izbranec Jenne Dewan FOTO: Profimedia Jenna in Channing sta se pred šestimi meseci po več kot devetih letih razmerja razšla in za javnost podala izjavo, da sta se zaradi nepremostljivih razlik odločila oditi vsak svojo pot. V zakonu se jima je rodila zdaj petletna hčerka Emily, nad katero bosta nekdanja zakonca deljeno skrbništvo.