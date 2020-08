Jenna Dewan iskreno: Dojenje zna biti pravi izziv

Minilo je pet mesecev, odkar sta Jenna Dewan in igralec Steve Kazee dobila prvega skupnega otroka – sina Calluma Michaela Rebela Kazeeja. Čeprav je bil za Jenno to drugi otrok – iz razmerja s Channingom Tatumom ima hčerko Everly– pa pri dojenju ni šlo vse gladko. Pravi, da je v drugo precej težje, kot je bilo pri prvorojenki.

"Oh, dojenje. To je nekaj neverjetnega in je lahko tudi resnično izziv. Vsaj zame je bilo tako v drugo. Od tega, kako se otrok prisesa, do tega, da ima moj sin eno stran raje kot drugo, kako pridobiti več mleka, kdaj črpati mleko ... vse je bilo drugače in začela sem si postavljati veliko vprašanj." je zvezdnica zapisala pod objavljeno fotografijo, na kateri doji svojega 5-mesecev starega sina. Nato je še pojasnila, da je našla aplikacijo, ki jo na Instagramu najdete pod imenom Peanut, ker je želela preveriti, ali se ostale mame tudi srečujejo s podobnimi težavami.

Izkazalo se je, da imajo skupino, ki je namenjena prav dojenju, in da je tam našla veliko koristnih nasvetov. Prepričana je, da so ženske, ko se združijo in si med sabo delijo izkušnje, še posebej močne. Jenna je tako našla podporo pri drugih uporabnicah omenjene aplikacije, ki ženskam pomaga graditi skupnost, pridobiti nasvete ter deliti svoje zgodbe o materinstvu in plodnosti.