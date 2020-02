Jenna Dewan je zaročena.

"Vse življenje te ljubiti in se starati s teboj ... imaš moje srce," je zapisala 39-letna igralka, ki je na fotografiji pokazala svoj zaročni diamantni prstan.

Jenna Dewan in Steve Kazee sta veselo novico o zaroki sporočila na družbenih omrežjih ob objavi romantične fotografije.

Ne samo bodoča nevesta, tudi bodoči ženin, 44-letni Steve,je objavil isto fotografijo ter zraven zapisal delček besedila pesmi Let It Breathe, ki jo izvaja ameriška skupina Water Liars: "Ko se zjutraj zbudiš, bom poljubljal tvoj obraz z nasmehom, ki ga še nihče ni videl nikdar. Ko se zjutraj zbudiš, ti bom poljubil oči in ti rekel, da si ti ta, ki sem jo ljubil vsa ta leta."