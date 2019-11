Jenna Dewan na rdeči preprogi utelesila glamur starega Hollywooda

38-letna poklicna plesalka in igralka Jenna Dewan se je v Los Angelesu nedavno mudila na podelitvi nagrad People's Choice Awards. Noseča zvezdnica se je po rdeči preprogi sprehodila v dolgi, rdeči, satenasti toaleti, ki je lepo poudarila njen zaobljen nosečniški trebušček. Z rahlo valovito pričesko in z živo rdečo šminko je po mnenju mnogih modnih kritikov utelesila glamur starega Hollywooda, s svojim videzom pa je obenem potrdila, da vsaka nosečnica žari na poseben način.

38-letnica svojega drugega otroka pričakuje z igralcem Stevom Kazeejem, s katerim je razmerje obelodanila v sredini leta 2018. Za Kazeeja bo to njegov prvi otrok, Dewanova pa je svojo prvorojenko povila v preteklem razmerju z igralcem in poklicnim plesalcem Channingom Tatumom. S slednjim se je, kot smo že poročali, razšla po več kot desetletju skupnega življenja – z odločitvijo, da bosta zaživela ločeni življenji, pa sta presenetila vse svoje oboževalce in širšo javnost, saj sta dolga leta veljala za enega najstabilnejših hollywoodskih parov.

Jenna je o začetku razmerja s Kazeejem v svoji knjigi zapisala:''Ko sem bila končno pripravljena na novo razmerje, sem spoznala tega krasnega človeka.''