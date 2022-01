Jenna Dewan kariero pričela kot plesalka Janet Jackson: Dolgujem ji vse

41-letnica je objavila nekaj fotografij in posnetkov starejšega datuma, navdušeni sledilci pa so imeli tako možnost uživati v njenih zapeljivih plesnih gibih in trenutkih, v katerih si je oder delila z zvezdnico svetovnega kova.

''Ne samo, da sem na turneji z Janet doživela eno od najbolj neverjetnih izkušenj v življenju, ona mi je pokazala, kako močna je lahko ženska ob tem, ko jo krasita prijaznost in spoštovanje do vseh, ki jo obdajajo,'' je zapisala in takratne nastope označila za edinstveno doživetje. ''Rada te imam, Janet,'' je dodala in ob tem glasbeno ikono tudi označila. Ta ji je kasneje v komentarjih namenila simbola, s katerima ji je poslala poljubčke.