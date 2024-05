Jenna Dewan pohvalila zaročenca Steva Kazeeja: Neverjeten je

Jenna Dewan je trenutno v veselem pričakovanju. To je za nekdanjo ženo Channinga Tatuma že tretja nosečnost, o kateri pravi, da je zagotovo drugačna od prvih dveh. Če ne drugega, se mora zdaj ukvarjati tudi z desetletno Everly in štiriletnim Calumom, kar kljub vsemu le ni najbolj preprosto. A kot je povedala, ima v svojem zaročencu Stevu Kazeeju najboljšo oporo, saj je prav on tisti, ki jo ves čas opominja na to, da mora počivati, obenem pa skrbi za otroke in prenaša njene nosečniške muhe.

OGLAS

Jenna Dewan in Steve Kazee bosta kmalu dobila drugega skupnega otroka. To bo za njuno družino že tretji otrok, saj ima igralka iz zakona z nekdanjim možem Channingom Tatumom že 10-letno hčerko Everly. Zanjo je tako trenutno to že tretja nosečnost, za katero pravi, da je vsekakor drugačna kot prvi dve. "Tretja nosečnost, medtem ko loviš dva otroka naokoli, te zagotovo nekoliko bolj utrudi. Zdi se mi, da je to, da se ob 21. uri uležeš v posteljo, v tej nosečnosti vsekakor drugače," je priznala za revijo People.

Jenna Dewan in Steve Kazee bosta kmalu dobila drugega skupnega otroka. FOTO: Profimedia icon-expand

43-letnica pa se zato, da vse skupaj zanjo vseeno ni prenaporno, lahko zahvali svojemu zaročencu. "Steve je neverjeten. Zelo dobro se spoprijema z mojimi nosečniškimi hrepenenji in neverjetno pomaga Eve in Callumu pri njunih urnikih. In nenehno me opominja, naj počivam, kar je res lepo," je pohvalila 48-letnika.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zvezdnica se prihoda tretjega otroka močno veseli, na splošno pa se počuti dobro. "Na splošno je vse v redu, sem pa zagotovo veliko bolj utrujena," je priznala in dodala: "Komaj čakam, da se naša družina poveča. Zelo sem vznemirjena." Glede na to, da je sama edinka, si je od nekdaj želela veliko družino."Ko sem bila otrok, sem vedno imela vizijo, ki je bila zelo specifična. Videla sem božično drevo in okoli njega samo otroke in cel kaos. A to je bil vesel kaos vsepovsod," je razkrila.