Jenna Dewan tretjič mama: In naša družina je sedaj cela

"Od trenutka, ko si prišla, si v naša življenja prinesla neizmerno veselje in ljubezen. Tvoja nežna milost, sladkost in lepota so očarale našo celotno družino. Naša srca so polna ljubezni in resnično smo blagoslovljeni s tvojo prisotnostjo. Dobrodošla na našem svetu, punčka," je ob novici, da je tretjič postala mama, zapisala 43-letnica.

S sledilci je delila tako prvo družinsko fotografijo kot tudi videoposnetek, ki je nastal v porodnišnici, na njem pa je moč videti, kako so malčico prvič spoznali preostali člani družine. "In naša družina je sedaj cela," je zapisala ob posnetku.

Igralka, ki ima z nekdanjim soprogom Channingom Tatumom 10-letno hčerko Everly, se je tako razveselila drugega otroka z zaročencem Stevom Kazeejem, s katerim sta pred tremi leti postala starša sinu Callumu. Še pred rojstvom tretjega otroka je igralka pohvalila svojega izbranca, ki doma aktivno pomaga. "Steve je neverjeten. Zelo dobro se spoprijema z mojimi nosečniškimi hrepenenji in neverjetno pomaga Eve in Callumu pri njunih urnikih. In nenehno me opominja, naj počivam, kar je res lepo," je pohvalila 48-letnika.