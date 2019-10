Jenna Dewan bo voditeljica v oddaji z zmenkarijami

Igralka in plesalka Jenna Dewan se vrača na plesni parket, a tokrat v vlogi voditeljice plesne oddaje. 38-letnica, ki je med drugim znana po svoji vlogi v filmu Odpleši svoje sanje, bo gostila šov Flirty Dancing, ki bo vključeval zmenke na slepo in plesne nastope. Tekmovalci se bodo morali naučiti del plesne točke, nato pa bodo spoznali dve osebi, s katerima bodo skupaj zaplesali na zmenku na slepo. Po končani plesni točki bo tekmovalec izbral osebo, s katero je imel med plesom boljšo kemijo.

Ustvarjalci oddaje so povedali, da je šov zabaven, svež in romantičen ter potiska format zmenkarij preko njegovih tradicionalnih meja. Dodali pa so, da je Jenna sanjska voditeljica. "Dobro ve, kako močna je lahko vez in kemija na plesnem parketu. Zato ne obstaja nihče drug, ki bi lahko bolje pomagal samskim tekmovalcem v iskanju ljubezni," so še pojasnili.