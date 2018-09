Jenna Jameson: po izgubi teže sledi še ena bitka

Jenna Jameson, nekdanja pornozvezdnica, je med zadnjo nosečnostjo pridobila nekaj odvečnih kilogramov, ki ji jih je ob trdem delu naposled uspelo izgubiti. Zdaj je spregovorila, kakšne težave ji povzroča ohlapna koža in kako se jo trudi učvrstiti.

44-letna Jenna Jameson, ki je pred slabim letom in pol spomočjo umetne oploditve rodila deklico Batelli, je spregovorila, kako se ji je po nakopičeni nosečniški teži uspelo znebiti odvečnih kilogramov, a jo je šele po napornem obdobju hujšanja čakala trnova pot – utrditev odvečne, viseče kože. Jenni je namreč uspelo izgubiti več kot 27 kilogramov, in čeprav se je njena poporodna teža vrnila na 56 kilogramov, je hitra izguba maščobe s seboj prinesla tudi negativno plat: ohlapno kožo.

Na svojem Instagramovem profilu je delila fotografijo, na kateri stoji v enodelnih kopalkah in izpostavila: ''S svojimi nogami poskušam storiti največ, kar lahko v tem trenutku storim ... Ampak za to je zaslužno predvsem dobro poziranje. Če pogledate podrobneje, lahko vidite vso to ohlapno kožo.''

''Potem ko mi je uspelo izgubiti vso odvečno težo, sem se morala spopasti z visečo kožo ... Trenutno se intenzivno ukvarjam z jogo, saj bi rada svoje telo čimprej učvrstila. To fotografijo sem objavila zato, da lahko tudi druge novopečene mamice vidijo, kaj se zgodi s kožo po izgubi poporodne teže. Ni vse popolno. Priznam pa, da se trenutno počutim zelo dobro in zdravo – to fazo sem popolnoma sprejela, prehranjujem pa se povsem normalno. Delite z mano vaše izkušnje in misli.''

Jenna Jameson po porodu FOTO: Profimedia