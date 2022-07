Jenna Jameson po skrivnostni diagnozi znova hodi brez pomoči

Zdravniki so 48-letnici najprej diagnosticirali Guillain-Barrejev sindrom, vendar so to možnost po številnih testih kasneje izločili. Februarja so jo po dveh mesecih v bolnišnici odpustili v domačo oskrbo. ''Mnogo testiranj me še čaka, videti pa je, da je nekaj narobe z mojim femoralnim živcem, ki vpliva na moč v mojih nogah. Še vedno sem na vozičku, zato molite zame, da bom čimprej shodila,'' je pojasnila pozimi.