Jenna Jameson z močnim zapisom zaprla vrata družbenim pritiskom

Nekdanja pornoigralka Jenna Jameson je po tretjem porodu in težki bitki z izgubo pridobljenih nosečniških kilogramov začela opozarjati javnost na pritiske, katerim so izpostavljene pripadnice ženskega spola. Tokrat je na svojem Instagramu delila zapis z močnim sporočilom, s katerim je zaprla usta vsem kritikom.

44-letna Jenna Jameson je na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri je na levi strani fotografirana tik po tretjem porodu, na desni strani pa je novejša fotografija, ki je nastala po tem,ko je z veliko odrekanja in trdega dela izgubila odvečne nosečniške kilograme. Ker je po svojem zadnjem porodu začela tudi bolj zavestno spremljati reakcije in pričakovanja okolice do novopečenih mamic, je sklenila deliti javen zapis, s katerim je stopila v bran vsem pripadnicam nežnejšega spola – predvsem pa vsem mamam, od katerih se večino časa pričakuje, da so 'superjunakinje' – tudi takrat, ko so same najbolj na tleh.

''S tem zapisom začenjam svoj dan, poln motivacije. Včasih pozabim, da si moram dati potreben čas in biti bolj popustljiva do sebe. Vedno bolj sem prepričana, da smo ženske na nek način 'naučene' razmišljanja, ki nas prepričuje, da moramo biti vedno popolne. Od nas se pričakuje, da smo izjemne mame, da se po težki nosečnosti in popolnoma spremenjeni postavi vrnemo v formo že v šestih tednih, da uspešno usklajujemo lastne bleščeče kariere, obenem pa najdemo čas, da otroke redno vozimo na vse treninge baleta in na ogled vseh košarkarskih tekem, da svojim partnerjem prirejamo neverjetne trenutke v postelji in da se nikoli ne pritožujemo. Oh, saj res – in da se redno prhamo.''

Kljub neskončno dolgemu seznamu pričakovanj se je nekdanja pornoigralka začela zavedati, da v materinstvu ni pomemben končni cilj, temveč ona sama kot oseba in mama: ''Začela sem si odpuščati, ker ne zmorem doseči vseh ciljev in izpolniti vseh pričakovanj. Šele potem, ko sem si dovolila 'zadihati', sem zacvetela ... Spremenila sem se v potrpežljivo in hvaležno mamo. Zdaj sem takšna ženska, za katero si želim, da bi jo moja hči posnemala.'' Jamesonova je nedavno delila še eno 'dvojno' fotografijo, na kateri je vidna sprememba med 'prej' in 'potem' in jo opremila z besedami: ''Takšna je prava realnost, s katero se soočamo skoraj vse ženske po porodu. Izčrpane, a polne ljubezni strmimo v ogledalo in se sprašujemo, kdo je ta oseba, ki nas opazuje nazaj ... Motila sem se. Zdaj si želim, da se vse mame zavedajo, da smo si v resnici zelo podobne. Vse bijemo težke bitke. Ampak to se lahko spremeni – pričakovanja družbe, ki od nas zahteva, da smo po manj kot dveh mesecih kot nove, lahko zavrnemo in zatremo. Da, izgubila sem odvečno težo, in da, sem ponosna nase ... Ampak veliko bolj sem ponosna na osebo in mamo, v kakršno sem se na tej poti razvila.''