Kako je Jenna Jameson izgubila več kot 36 kilogramov?

44-letna Jenna Marie Massoli, ki je kot pornozvezdnica zaslovela pod umetniškim imenomJenna Jameson, je pred več kot letom dni povila svojega tretjega otroka, hčerko Batel, ki jo je dobila v razmerju z draguljarjem Liorjem Bittonom, pred njim pa je bila dolgo v razmerju z UFC borcem Titom Ortizom, s katerim ima sinova, devetletna dvojčka Journeyja in Jessa.

Med tretjo nosečnostjo je pridobila več kot 30 kilogramov, ki se jih je po porodu odločila znebiti z vadbo in dieto, a je priznala, da se je soočala z vmesnimi obdobji, ko niti sama ni bila prepričana v uspeh svoje vadbe in zdravega prehranjevanja. Za večjo motivacijo je začela prek svojega Instagrama objavljati fotografije, ki so kazale sicer postopno, a opazno spremembo.

Pred približno štirimi meseci je Jenna sporočila, da je po več mesecih intenzivne vadbe in trdega dela končno uspela izgubiti odvečne kilograme,a je obenem potožila, da se zdaj sooča s še eno, morda celo hujšo težavo: zategovanjem 'ohlapne' kože, ki jo je povzročila precejšnja izguba teže.

Zdaj je na Instragramu delila več novih fotografij, tudi takšnih, ki so pokazale spremembo med 'prej in potem' in pod eno zapisala: ''Ko pogledam fotografijo od prej, se spomnim, da sem v tistem času že začela izgubljati kilograme, a si kljub takratnem občutku zmagoslavja nikoli nisem mislila, da bom v resnici uspela biti znova takšna, kot pred nosečnostjo. Zdaj sem svobodna, polna radosti in veselja. Odločila sem se za 'keto' način življenja in zdaj sem posvečena vsemu, kar bo moje zdravstveno stanje dodatno izboljšalo. Želim se počutiti izpopolnjeno, tako navznoter kot navzven, ob vsem tem pa sem ugotovila, da je moje poslanstvo motivirati vse, ki se spopadajo z različnimi oblikami odvisnosti ter bijejo bitke z odvečnimi kilogrami.''