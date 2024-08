Jenna Ortega zaradi neprijetnih izkušenj sovraži umetno inteligenco.

"Sovražim umetno inteligenco," je dejala Jenna Ortega in pojasnila, da je na lastni koži izkusila, kako so ljudje s pomočjo tega orodja ustvarjali neprimerne vsebine z njeno podobo. "Ali mi je bilo všeč, ko sem si pri 14 ustvarila račun na Twitterju in videla neprimerno vsebino s svojo podobo? Ne. To je grozljivo. Pokvarjeno je. Narobe je," je povedala novinarju, ki jo je nato vprašal, ali je šlo za pornografske fotografije. "Ja, seveda," je odgovoril igralka.

"Umetno inteligenco bi lahko uporabili za neverjetne stvari. En dan sem videla prispevek, kjer so govorili, da je umetna inteligenca lahko odkrila raka dojke štiri leta preden je napredoval. To je lepo. Ohranimo jo pri tem," je še dodala zvezdnica, ki je na spletu pri rosnih dvanajstih letih v zasebna sporočila prejela nezaželeno fotografijo moških genitalij. "To je bil samo začetek tega, kar je prišlo."

Podobno kot ostali mladi igralci, si je profile na družbenih omrežjih ustvarila po želji, da bi to pozitivno vplivalo na razvoj njene kariere, a si je profile dve ali tri leta kasneje izbrisala, saj je prejemala vedno več eksplicitnih fotografij. "Ogabno je bilo," se je spominjala in dodala, da se je zaradi fotografij počutila slabo in neprijetno. Ob tem je dodala, da se tudi kot 21-letnica še vedno uči, kako se zaščititi na spletu in se telefonu izogibati kolikor se le da.

"Vedno hodim. Če se kdaj sprašujete, kaj počnem, če se moji starši kdaj sprašujejo, če nisem v službi ali na kakšnem sestanku, sem zunaj in hodim naokoli. Sem v naključnem vrtu, ležim, dremam na polju," je zaključila zvezdnica, ki ima zgolj na Instagramu 38 milijonov sledilcev.