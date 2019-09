Jenna Dewan pokazala nosečniški trebušček, vesel tudi njen nekdanji mož

Tudi bodoči očka je objavil fotografijo nosečnice in poleg zapisal, da svojih čustev sploh ne more opisati in da je na to čakal celo svoje življenje. Svoji partnerki je poklonil tudi več komplimentov med njimi tudi, da občuduje njeno ljubeznivost in razumevanje. Svojo hvaležnost pa je izkazal tudi njeni šestletni hčerki, saj ga je Everlyn naučila, kaj pomeni komunikacija z otrokom in ljubezen do njega.