Jennie, članica skupine Blackpink, v zvezi s pevcem G-Dragonom

Jennie, članica skupine Blackpink, in G-Dragon

O novem parčku na sceni poroča južnokorejski medij Dispatch. Članica priljubljene dekliške skupine Blackpink, katere polno ime je Jennie Kim, se je v preteklosti pojavila v G-Dragonovemvideospotu za pesem That XXz albuma One of a Kind, ki je izšel leta 2012, temu pa je sledilo še njuno sodelovanje pri skladbi z naslovomBlack z albuma Coup d'etat.

Omenjeni medij med drugim navaja, da se zaljubljenca na zmenkih dobivata kar pri G-Dragonu doma v soseski Hannam-dong v Seulu. Njuno zvezo so v njuni agenciji YG Entertainment označili za "odprto skrivnost", kar seveda pomeni, da zanjo vsi vedo.

Jenniejin menedžer naj bi pevko odložil pred hišo G-Dragona in jo prišel iskat, včasih pa ji prevoz nudi tudi pevčev menedžer. G-Dragona so med drugim opazili tudi na prizorišču snemanja novega glasbenega videospota, ki naj bi pospremil izid prvega celotnega albuma skupine Blackpink, s čimer je izkazal podporo Jennie.