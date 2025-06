Jennie Garth pri 53 letih prvič pozirala v spodnjem perilu

Jennie Garth je pri 53 letih prvič zapozirala v spodnjem perilu in svoje sledilce navdušila s fit postavo. Zvezdnica serije Beverly Hills 90210 je na Instagramu objavila galerijo fotografij in se z ganljivim besedilom poklonila svojemu telesu. "Nikoli si nisem mislila, da se bom pri 53 letih prvič fotografirala v spodnjem perilu ... ampak tukaj smo!" je zapisala voditeljica podkasta I Choose Me. "In še nikoli se nisem počutila bolj samozavestno ali udobno v svoji koži," je dodala.