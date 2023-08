Jennifer Aniston: Adam Sandler mi za materinski dan vedno pošlje rože

Jennifer Aniston je celotno svojo kariero poslušala vprašanja o tem, zakaj nima o otrok. Velikokrat je v medijih celo prebrala o svoji nosečnosti, čeprav je sama dobro vedela, da se to ne bo nikoli zgodilo. Lani novembra je za revijo Allure priznala, da se že leta spopada s težavami s plodnostjo, in tako zaprla usta vsem, ki so špekulirali o tem, zakaj ni mama.

Kljub temu, da svojih otrok ne more imeti, pa zvezdnica vseeno vsako leto na materinski dan prejme darilo, za katerega poskrbi eden njenih najboljših prijateljev. " Adam Sandler mi za vsak materinski dan pošlje šopek rož," je priznala v zadnjem intervjuju za revijo WSJ o gesti svojega igralskega kolega in njegove žene Jackie . 56-letnik in njegova žena imata dve hčerki, 17-letno Sadie in 14-letno Sunny , ob prazniku mam pa se vedno spomnita tudi na Jennifer.

54-letna igralka je lani priznala, da je v želji po zanositvi prehodila težko pot. "Vsa leta in leta in leta špekulacij ... Bilo je res težko," je povedala in dodala: "Šla sem skozi IVF, pila kitajske čaje, poskusila sem vse in vse bi dala, da bi mi takrat nekdo rekel, naj zamrznem svoja jajčeca. Takrat na to nisem pomislila in sedaj je za to prepozno." Zvezdnica si je ob priznanju oddahnila, obenem pa je v intervjuju priznala tudi, da za konec njenih zakonov z Bradom Pittom in Justinom Therouxem ni bilo krivo dejstvo, da jima ni rodila otroka.