Jennifer Aniston bi skoraj izgubila vlogo v seriji Prijatelji

Naslednji mesec bo luč sveta ugledala knjiga Generation Friends, ki bo počastila 25. obletnico serije Prijatelji in oboževalci bodo v njej lahko prebrali vse o nastajanju serije. Govorila bo o dogajanju za kamero, o vlogah in vseh težavah, s katerimi so se ustvarjalci serije srečali.

Na dan pa je že prišla ena od podrobnosti, in sicer da je Jennifer Aniston , ki je igrala Rachel, skoraj izgubila vlogo v seriji. Jennifer je namreč že pred avdicijo za vlogo v Prijateljih posnela nekaj epizod za serijo imenovano Muddling Through. Potem pa je dobila vlogo za Rachel in posnela še nekaj epizod za serijo Prijatelji.

Čez nekaj časa so se ustvarjalci Prijateljev ustrašili, da bo serija Muddling Through postala tako uspešna, da bodo posneli več kot le eno sezono. Če bi se to zgodilo, bi Jennifer morala Prijatelje zapustiti ravno na sredini snemanja prve sezone. Ustvarjalci Prijateljev so bili tako tik pred tem, da bi ponovno odprli avdicije za vlogo Rachel, ker pa so si še vseeno zelo želeli da bi igralko obdržali, so se odločili, da bodo bolj uspešni kot Muddling Through in bo tako Jennifer lahko ostala pri njih.

In uspelo jim je. Po nekaj uspešnih epizodah Prijateljev so serijo Muddling Through ukinili in v vlogi Rachel je ostala ena in edina Jennifer Aniston.

Jennifer pa ni edina, ki je skoraj izgubila vlogo v seriji. Tudi Courteney Cox je skoraj izgubila svojo vlogo Monike – to in še več pa bo pojasnjeno v prihajajoči knjigi Generation Friends,katere avtor je Saul Austerlitz.