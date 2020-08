'Bili so trenutki, ko nisem želela v javnost ali na rdečo preprogo'

Zvezdnica Jennifer Aniston je v novem intervjuju dejala, da ji je nova serija The Morning Show, ki jo ustvarja skupaj z Reese Witherspoon, spremenila življenje. Še več, samo deset epizod ji predstavlja 20 let terapije, ki je nikoli ni imela, a jo je v resnici močno potrebovala.

Jennifer Aniston je na snemanju serijeThe Morning Showskupaj z Reese Witherspoonzaživela. V novem intervjuju za Los Angeles Times je igralka povedala, kako močno so se je dotaknili nekateri prizori, zato je celoten projekt poimenovala kot 20 let terapije v samo 10 epizodah.

icon-expand Jennifer Aniston se je poistovetila s svojim likom v seriji. FOTO: AP

"Občasno, ko sem brala scenarij, sem se počutila, kot da bi se mi od srca odvalil velik kamen," opisuje ustvarjanje serije priljubljena igralka. Izkušnjo je opisala kot katarzično, a tudi kot način vpogleda v lastno vedenje. "Serija je bila zame zanimiva predvsem zato, ker sem se tudi v resničnem življenju trudila postaviti stvari na pravo mesto in govoriti ljudem, da je vse v redu. Nato pa pridejo trenutki, ko se ti zgodi nekaj slabega in doživiš živčni zlom." Anistonova je v intervjuju osvetlila še en prizor iz serije, kjer se je njen lik moral pred javnostjo pretvarjati, da je vse v najlepšem redu. "Bili so trenutki, ko nisem želela iti v javnost, nisem želela hoditi po rdeči preprogi, nisem želela, da me ljudje vidijo. Vsi bodo govorili o meni in me obsojali. To je vse resnično,"je povedala 51-letnica, ki je imela občasno podobne občutke tudi v resničnem življenju.

icon-expand Jennifer Aniston in Reese Witherspoon skupaj igrata v seriji The Morning Show. FOTO: Profimedia