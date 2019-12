Jennifer Aniston delila fotografijo iz otroštva: Oče, rada te imam

Poleg pa je objavila še novejšo fotografijo sebe z očetom in zapisala: "Božič z mojimi ustvarjalci. Prej in potem." In dodala še: "Oče, rada te imam."

Fotografiji sta v 18 urah dobili več kot 3,6 milijona všečkov, pod njima pa so se zvrstili številni pozitivni komentarji, kjer so se igralkini oboževalci spominjali in hvalili njenega očeta v nadaljevanki Dnevi našega življenja, nekateri pa so šele ob pogledu na to fotografijo spoznali, da je Victorja Kiriakisa igral njen oče.

86-letni John se je sprva uveljavil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in se vse od takrat redno pojavljal v nadaljevankah, med drugim tudi v znanstvenofantastični televizijski nanizanki Zvezdne steze: Voyager ter v serijah Zahodno krilo in Midve z mamo.