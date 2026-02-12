Jennifer Aniston dopolnila 57 let: Vse najboljše, moja ljubezen

Jennifer Aniston je praznovala 57. rojstni dan, ob tej prav posebni priložnosti pa je njene oboževalce raznežil tudi njen partner, Jim Curtis . Hipnoterapevt, s katerim zvezdnica hodi že nekaj mesecev, je na družbenem omrežju delil dve romantični fotografiji. Na eni sta ujeta v strastnem poljubu, na drugi pa nasmejana in sproščena uživata na krovu jahte, kjer je v objektiv ujet njun brezskrben in zaljubljen trenutek.

"Kako sta oba prikupna!! Tako vesela za vaju," je objavo komentirala ena oboževalka, druga pa je pripomnila: "Čudovite slike, hvala, Jim. Vse najboljše naši dragi Jen." Tretja pa je zapisala: "Imata tako srečo, da sta se našla. Vsi smo navdušeni za vaju!"

Da se med njima nekaj plete, se je v javnosti začelo šušljati lanskega julija, ko sta bila skupaj, v družbi več znanih obrazov, opažena na počitnicah v Španiji. Zvezo sta uradno potrdila novembra, ko je zvezdnica serije Prijatelji z objavo na družbenem omrežju svojemu izbrancu zaželela vse najlepše ob njegovem rojstnem dnevu.