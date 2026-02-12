Jennifer Aniston dopolnila 57 let: Vse najboljše, moja ljubezen

Jennifer Aniston je praznovala 57. rojstni dan, ob tej prav posebni priložnosti pa je njene oboževalce raznežil tudi njen partner, Jim Curtis. Hipnoterapevt, s katerim zvezdnica hodi že nekaj mesecev, je na družbenem omrežju delil dve romantični fotografiji. Na eni sta ujeta v strastnem poljubu, na drugi pa nasmejana in sproščena uživata na krovu jahte, kjer je v objektiv ujet njun brezskrben in zaljubljen trenutek.
"Kako sta oba prikupna!! Tako vesela za vaju," je objavo komentirala ena oboževalka, druga pa je pripomnila: "Čudovite slike, hvala, Jim. Vse najboljše naši dragi Jen." Tretja pa je zapisala: "Imata tako srečo, da sta se našla. Vsi smo navdušeni za vaju!"
Da se med njima nekaj plete, se je v javnosti začelo šušljati lanskega julija, ko sta bila skupaj, v družbi več znanih obrazov, opažena na počitnicah v Španiji. Zvezo sta uradno potrdila novembra, ko je zvezdnica serije Prijatelji z objavo na družbenem omrežju svojemu izbrancu zaželela vse najlepše ob njegovem rojstnem dnevu.
O njunih začetkih pa je pred dnevi med gostovanjem v oddaji Today, kjer je predstavil svojo novo knjigo, spregovoril kar Curtis sam. "Predstavili so naju prijatelji. To je to. Izvedela sva, da imava skupne prijatelje, in sva začela klepetati." 50-letnik je razkril, da njuni pogovori niso takoj vodili v zvezo. "Potrebnega je bilo veliko časa. Dolgo časa sva klepetala in sva se zbližala," je priznal.
Igralka, nagrajena z emmyjem, je bila pred tem od leta 2000 do 2005 poročena z igralcem Bradom Pittom in od leta 2015 do 2018 z igralcem Justinom Therouxom.
