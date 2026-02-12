Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jennifer Aniston dopolnila 57 let: Vse najboljše, moja ljubezen

Los Angeles, 12. 02. 2026 08.54 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
E.K.
Jennifer Aniston in Jim Curtis

Jennifer Aniston praznuje 57. rojstni dan. Njen novi partner Jim Curtis je ob tej priložnosti delil romantični fotografiji na družbenih omrežjih, ki pa so navdušile njune oboževalce. "Popolna energijska usklajenost, skupaj se bosta postarala," je objavo komentirala ena od oboževalk. Par se je lansko leto spoznal preko skupnih prijateljev in po več mesecev trajajočem spoznavanju tudi uradno potrdil svojo zvezo.

Jennifer Aniston je praznovala 57. rojstni dan, ob tej prav posebni priložnosti pa je njene oboževalce raznežil tudi njen partner, Jim Curtis. Hipnoterapevt, s katerim zvezdnica hodi že nekaj mesecev, je na družbenem omrežju delil dve romantični fotografiji. Na eni sta ujeta v strastnem poljubu, na drugi pa nasmejana in sproščena uživata na krovu jahte, kjer je v objektiv ujet njun brezskrben in zaljubljen trenutek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kako sta oba prikupna!! Tako vesela za vaju," je objavo komentirala ena oboževalka, druga pa je pripomnila: "Čudovite slike, hvala, Jim. Vse najboljše naši dragi Jen." Tretja pa je zapisala: "Imata tako srečo, da sta se našla. Vsi smo navdušeni za vaju!"

Da se med njima nekaj plete, se je v javnosti začelo šušljati lanskega julija, ko sta bila skupaj, v družbi več znanih obrazov, opažena na počitnicah v Španiji. Zvezo sta uradno potrdila novembra, ko je zvezdnica serije Prijatelji z objavo na družbenem omrežju svojemu izbrancu zaželela vse najlepše ob njegovem rojstnem dnevu.

Preberi še Novi fant Jennifer Aniston o začetku zveze: Potrebnega je bilo veliko časa

O njunih začetkih pa je pred dnevi med gostovanjem v oddaji Today, kjer je predstavil svojo novo knjigo, spregovoril kar Curtis sam. "Predstavili so naju prijatelji. To je to. Izvedela sva, da imava skupne prijatelje, in sva začela klepetati." 50-letnik je razkril, da njuni pogovori niso takoj vodili v zvezo. "Potrebnega je bilo veliko časa. Dolgo časa sva klepetala in sva se zbližala," je priznal.

Preberi še 'Ljubezen moja': Jennifer Aniston potrdila zvezo s hipnotizerjem

Igralka, nagrajena z emmyjem, je bila pred tem od leta 2000 do 2005 poročena z igralcem Bradom Pittom in od leta 2015 do 2018 z igralcem Justinom Therouxom.

Jennifer Aniston rojstni dan partner Jim Curtis zveza

Marc Anthony o sporu Beckhamovih: Žalostno je, kako se stvari odvijajo

Skrušena igralska zasedba kultne serije Simpatije: Boril si se tako dostojanstveno

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kritikizstajerske
12. 02. 2026 10.02
Itak bosta skupaj, ce jo je hipnotiziral 😂
Odgovori
+4
4 0
dadinho10
12. 02. 2026 09.54
"Popolna energijska usklajenost, skupaj se bosta postarala," No, glede na to, da je to njen 57. rojstni dan, kaj dosti maneverskega prostora za staranje niti ni.... Ceprav je bila ze energetsko usklajena in odlicna ze z Bradom, pa potem onim Justinom
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
12. 02. 2026 09.48
Jaz bi se šel zdravnike z njo. Pa čeprav jih ima 57.
Odgovori
-2
0 2
Yon Dan
12. 02. 2026 09.46
Vsako leto se bolj vidi da je bivši moški.
Odgovori
-3
0 3
Prelepa Soča
12. 02. 2026 09.59
Yon, govoriš o tvoji? Očitno si NE zaslužiš prave ženske, glede na tvoje nesramno pisanje.
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
12. 02. 2026 09.41
Dober 50 letnik, ni kaj, bravo Jeni.
Odgovori
+2
2 0
U1665256761563
12. 02. 2026 09.39
a v živo se ne vidita, da si morata po družbenih omrežjih čestitat?
Odgovori
+2
3 1
dadinho10
12. 02. 2026 09.44
Verjetno ena najbolj meni nerazumljivih stvari...... Nikoli ne bom dojel tega fenomena....Da drugi morajo videti kaksen zapis sem poslal svoji partnerki, kaj sem ji zazelel... Ker ce nisem javno, se zacnejo spekulacije, kaj je narobe.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
12. 02. 2026 09.44
Ja, sicer njihova zveza izgubi pomen.
Odgovori
0 0
olafur
12. 02. 2026 09.38
on šarmanten gospod in se bolje spopada z leti kot ons
Odgovori
-1
0 1
BUONcaffee
12. 02. 2026 09.30
Jo je hipnotiziral!
Odgovori
+1
2 1
BUONcaffee
12. 02. 2026 09.30
Sem mislil, da živi z žensko.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Za seboj pustil šest otrok
Za seboj pustil šest otrok
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Značilne jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534