Jennifer Aniston: Družinski člani niso verjeli v moj uspeh

Priljubljena 50-letna igralka Jennifer Aniston se je pojavila na naslovnici posebne izdaje revije People, v intervjuju pa je spregovorila o svojih začetkih kariere in zapletenem odnosu z družinskimi člani, še posebej s svojo mamo.

Jennifer Aniston si je s svojim igranjem prigarala ogromen zaslužek, velik uspeh je požela predvsem zaradi serije Prijatelji in tudi številnih filmov, med njimi Marley in jaz ter In prišla je Polly.

Priljubljena igralka se je v intervjuju za People spomnila na svoj začetek kariere: "In potem so prišli Prijatelji. V družini so bili zelo skeptični glede mojega uspeha. 'Nikoli ti ne bo uspelo ... Ne boš zaslužila dovolj denarja.' Samo poglejte me. Ne govorite mi takih stvari."

Jennifer Aniston se je pojavila na naslovnici revije People. FOTO: Profimedia

Anistonova je dejala, da ji je bilo v mladosti zelo težko, a se je sprijaznila s tem, da ima precej zapleten odnos z ostalimi člani družine. "Moj odnos do družinskih članov se je odražal tudi skozi moje delo,"je še dodala svetlolaska. Jennifer sicer prihaja iz igralske družine, oče John Aniston je med drugim igral v drami Dnevi našega življenja, mama Nancy Dow pa je bila poleg igralke tudi manekenka.

Igralka je imela zelo zapleteno razmerje s svojo mamo. FOTO: Profimedia