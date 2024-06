Jennifer Aniston hvaležna: v Prijateljih smo bili zaščiteni in izolirani

Zvezdnica Jennifer Aniston se je v nedavnem intervjuju razgovorila o seriji Prijatelji. Prepričana je namreč, da so se zaradi snemanja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izognili negativnim vplivom družbenih omrežji in popolavi komentarjev, ki bi je bili sicer deležni. Bili smo izolirani in zaščiteni, je povedala Aniston

Igralka Jennifer Aniston je v nedavnem intervjuju za tuje medije povedala, da se je serija Prijatelji zgodila ob pravem času. 55-letnica je v britanski uspešnici igrala skupaj s Courteney Cox, Liso Kudrow, Davidom Schwimmerjem, Matthewom Perryjem in Mattom LeBlancom deset sezon – začeli so leta 1994 in zaključili leta 2004. Sedaj je razkrila, da je hvaležna, da je bila serija posneta v času, ko se jim ni bilo potrebno ukvarjati s kritikami na družbenem omrežju in pritiskom. "Bilo je v 90ih in 2000ih. Imeli smo ta privilegij, da ni bilo družbenih omrežji in interneta, zaradi česar smo bili povsem izolirani in zaščiteni," je pojasnila Jennifer.

Jennifer Aniston je znova spregovorila o snemanju Prijateljev. FOTO: Profimedia icon-expand

Iskreno je nadaljevala s spominjanjem minulih časov: "Ni se bilo potrebno soočati s tem, kaj ljudje komentirajo ali kako te raztrgajo na kose. To je bil resnično nedolžen čas, ko je bilo veliko lažje nevedno tavati po svetu." Ob tem je zvezdnica izpostavila še, da prav tako ni bilo telefonov in zaslonov, ki bi narekovali tempo naših življenj. Na vprašanje, kaj igralka meni o današnjem času in poskusu mnogih, da bi na snemanjih uvedli strogo politiko "brez družbenih omrežji", ki bi vsem sodelujočim pri projektu omogočila, da se ne bi ukvarjali z mnenji ljudi na družbenih omrežjih, pa je Jennifer dejala: "To se mi zdi čudovita meja. Ker v nasprotnem lahko zelo hitro izgubiš svojo prvotno vizijo."