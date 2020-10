Jennifer Aniston ima novega kužka: Takoj mi je ukradel srce

Skozi leta je igralka v intervjujih zelo rada govorila o svojih kosmatih prijateljih ter o vlogi, ki jo je prevzela kot lastnica psov oziroma kot mama, kot se sama rada izrazi. Pred petimi leti je v intervjuju za revijo Allure povedala, da ne mara pritiska, ki se vrši nad njo in drugimi ženskami, češ ker niso mame: "Ni mi všeč, da ti dajo vedeti, da smo razočarale, ker se nismo razmnoževale. Mislim, da to ni pravično do nas. Morda nismo rodile, a to ne pomeni, da ne prakticiramo materinstva, ker ga – pri naših psih, prijateljih, otrocih naših prijateljev." Svoje pse večkrat naziva kot 'svoje otroke'. Tako je bilo tudi leta 2017, ko je morala skupaj s svojimi štirinožnimi prijatelji pobegniti od doma zaradi hudih požarov v Kaliforniji. "Takrat so nas morali evakuirati zaradi požarov. Vzela sem svoje pse, pograbila zobno ščetko, spodnje perilo in nekaj oblačil za preobleči. Vzemite moje pse in me spravite od tod, sem jim rekla. To so moji otroci!"