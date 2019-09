Jennifer Aniston ima s prijateljicami prav poseben ritual

Igralka Jennifer Aniston je svoje prijateljice povabila na potovanje v Mehiko, kjer so s posebnim ritualom proslavile igralkino življenjsko prelomnico, saj je pred kratkim dopolnila 50 let. Njihovo pot pa je prekinilo pokvarjeno letalo, saj so morale zasilno pristati.

Jennifer Aniston je letos praznovala svoj 50. rojstni dan, ob takšni prelomnici pa je podrobneje začela razmišljati tudi o svojem življenju in ljudeh, ki ji največ pomenijo. Svojih šest najboljših prijateljic je zato povabila na potovanje v Mehiko, med potjo pa so doživele manjšo nevšečnost. Zasebno letalo je moralo zasilno pristati, zato so prijateljice nadaljevale pot z nadomestnim letalom.

Jennifer Aniston s svojimi prijateljicami izvaja prav poseben ritual. FOTO: Profimedia

Svetlolaska je na oddih povabila samo izbrane prijateljice, s katerimi so si skupaj izmislile ritual, ki se imenuje 'krog boginj'. Tradicijo ohranjajo že več kot tri desetletja, skupaj pa se zberejo ob večjih življenjskih dogodkih. Tako je bilo tudi, ko se je Jennifer poročila z Bradom Pittom in nato z Justinom Therouxom. Tokrat so se prijateljice znova zbrale na kupu, da skupaj proslavijo igralkino starost, s katero se je že sprijaznila, in hkrati proslavijo njihovo prijateljstvo."To je tako nenavadno, zakaj toliko dvignjenega prahu zaradi ene številke," je komentirala 50-letna igralka. Kako sploh poteka njihov ritual? Jennifer je pojasnila, da dekleta sedijo na tleh v krogu in si podajajo lično urejene paličice ter razmišljajo o svojem življenju in ciljih. Čeprav je neznano, katera dekleta je zvezdnica povabila s seboj na potovanje, tuji mediji predvidevajo, da so med srečnicami verjetno Andrea Bendewald, Courteney Cox in Molly Kimmel.

Jennifer Aniston je nazadnje posnela novo serijo The Morning Show. FOTO: Profimedia

"Vstopam v novo obdobje in čutim, da bo to najbolj ustvarjalen del mojega življenja. V filmski industriji sem že 30 let, ampak verjamem, da bo šele sedaj nastopil moj vrhunec kariere," je povedala hollywoodska zvezdnica. Jennifer se na televizijske zaslone tokrat vrača z Reese Witherspoon in Stevom Carellom, s katerima je skupaj zaigrala v seriji The Morning Show. Igralka pa se lahko pohvali tudi s produkcijo omenjene televizijske oddaje. "Veliko časa sem potrebovala, da sem prišla do točke, kjer sem sedaj. V svoj uspeh sem vložila ogromno dela. Na poti sem imela tako vzpone kot tudi padce, a sem preživela. Še vedno sem tu," je povedala svetlolaska.