Jennifer Aniston in Pedro Pascal vzbudila govorice, da sta par

Oboževalci Jennifer Aniston in Pedra Pascala se sprašujejo, ali ima Hollywood nov zvezdniški par. 56-letno igralko in sedem let mlajšega igralca so nedavno skupaj opazili v eni od priljubljenih restavracij na območju zahodnega Hollywooda, kjer naj bi večerjala, njuno druženje pa se je zavleklo na tri ure.

Anistonova je za to priložnost oblekla belo majico s kratkimi rokavi, čez katero je nosila črn usnjen brezrokavnik in kavbojke, videz pa dopolnila s črnimi čevlji z visoko peto. Podobno garderobo je izbral tudi Pascal, ki je nosil usnjeno jakno, kavbojke in športne copate.

Fotografije njunega druženja so kmalu zaokrožile na družbenih omrežjih, oboževalci pa so nad morebitnim novim parom navdušeni. "Živim za to!" je napisal eden od komentatorjev, spet nekdo drug pa je prepričan, da je šlo za poslovno srečanje in bo Pascal nastopil v seriji The Morning Show, ki jo zvezdnica producira in v njej ob Reese Witherspoon igra v glavni vlogi.