'Biti močna ženska ni norma'

''Ne razumite me napak, rada sem doma. Dom mi predstavlja udobno, varno zavetje. A če ostanete doma predolgo, izgubite stik z zunanjim, resničnim svetom.'' Tako je v nedavnem intervjuju med drugim povedala 50-letna Jennifer Aniston , ki je priznala, da se kljub slavi in veliki prepoznavnosti tudi sama občasno bori z občutki izoliranosti.

Anistonova sicer te dni z Reese Witherspoon promovira novo televizijsko oddajo The Morning Show, v nedavnem intervjuju pa sta tako Jennifer kot Reese priznali, s kakšnimi občutki sta se pogosto soočali na svoji karierni poti. Medtem ko se pri Anistonovi pojavlja občutek občasne izoliranosti od preostalega sveta, pa je pri Witherspoonovi, kot je dejala, med največjimi težavami občutek, da je ljudje ne razumejo dobro in ji ne zaupajo. Svoje občutke je pojasnila na konkretnem primeru, ko je želela zbrati denar za svoje novo podjetje: ''Ko sem se trudila pridobiti zaupanje ljudi, sem se počutila zelo ranljivo. Občutek sem imela, da ljudem ni mar, da mi ne zaupajo.''

Igralki pa sta izpostavili tudi tisto, kar je za obe nek skupen trn v peti : ''Mnenja ljudi so zelo zanimiva. Veste, to da s(m)o ženske močne in mogočne, ni neko pravilo! Vsi smo namreč močna človeška bitja.''