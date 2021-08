Jennifer Aniston: J.Lo je mojstrica rdeče preproge

Medtem ko Anistonova in Lopezova nista nikoli neposredno sodelovali, je Anistonova leta 2009 v romantični komediji Mu pač ni do tebe (He's Just Not Not That Into You) zaigrala skupaj z Benom Affleckom, ki je trenutno spet srečen v razmerju z J.Lo. Spomnimo, da sta J.Lo in Affleck pred dnevi za pevkin 52. rojstni dan potrdila, da sta se spet spustila v zvezo, medtem ko sta bila v razmerju že med letoma 2002 in 2004 ter bila celo zaročena.

Po več mesecih 'skrivanja' sta tako končno potrdila, kar je bilo več kot očitno že več mesecev, in sicer, da sta se po več letih spet vrnila drug k drugemu v objem in svoji zvezi dala še eno priložnost. Slavljenka je v soboto, 24. julija, na družbenih omrežjih delila njuno prvo skupno fotografijo, na kateri se poljubljata.

