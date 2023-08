Jennifer Aniston: Ločitev mojih staršev je vplivala na moje zveze

Jennifer Aniston je bila v preteklosti dvakrat poročena, zdaj pa je priznala, da je ločitev njenih staršev vplivala na njena ljubezenska razmerja. Kot je povedala, ji njun razhod ni dal želje po tem, da bi si sama želela uspeti v kateri od preteklih zvez, saj je bila navajena biti sama in ni znala povedati, česa si v razmerju želi in kaj potrebuje. "Nisem pripravljena žrtvovati sebe, da bi zveza uspela," je bila iskrena zvezdnica.

Jennifer Aniston je razkrila, da je prepričana, da je ločitev njenih staršev vplivala na to, kako se je sama obnašala v vseh dosedanjih ljubezenskih razmerjih. "Mislim, da mi je bilo v odnosih vedno malo težko, ker sem se počutila samo," je priznala v enem od zadnjih intervjujev in dodala: "Razmerja so se mi vedno zdela težka."

icon-expand Jennifer Aniston je razkrila, da je prepričana, da je ločitev njenih staršev vplivala na njena ljubezenska razmerja. FOTO: Profimedia

Nancy Dow in John Aniston sta se ločila, ko je bila igralka stara 11 let, njuna ločitev pa jo je zelo zaznamovala. "Odnos med mojima staršema mi ni dal občutka, da si v zvezi želim ostati ali se žrtvovati zanjo. Tega nisem znala, zato mi je vedno nekako lažje biti samska," je razkrila zvezdnica, ki se je tudi sama že dvakrat ločila. Od leta 2000 do leta 2005 je bila poročena z igralcem Bradom Pittom, med letoma 2011 in 2017 je bila v zvezi z Justinom Therouxom, s katerim sta bila poročena samo dve leti.

54-letnica, ki svoje nekdanje zakone sicer ocenjuje kot zelo uspešne, je v intervjuju med drugim razkrila tudi, da ji je v zvezi še vedno težko povedati, kaj želi in kaj potrebuje. "Gre le za to, da se ne smeš bati povedati svojih potreb in želja. To je zame še vedno izziv," je priznala za revijo WSJ in dodala, da ljudje v zakonu običajno vztrajajo, ker jih je strah samote. "Bojimo se, da ne bomo preživeli, če bomo sami, a s tem delamo svojemu življenju medvedjo uslugo," je razložila za revijo Elle.

icon-expand Jennifer Aniston je bila poročena dvakrat. FOTO: Profimedia