Jennifer Aniston med snemanjem serije polili z 'oljem'

Splet je obšel posnetek s prizorišča serije The Morning Show, na njem pa je moč videti, kako so igralko Jennifer Aniston v enem izmed prizorov polili s snovjo, ki je spominjala na olje. Zvezdnica je s številnimi statisti prizore snemala v središču New Yorka, kako je videti snemanje serije, pa so si lahko na lastne oči ogledali številni radovedni mimoidoči.