Jennifer Aniston najavila lastno kozmetično linijo

Znano je, da se bodo produkti na prodajnih policah pojavili 8. septembra. 52-letnica je na uradni Instagramovi strani znamke so prikazani nekateri testni artikli iz ponudbe, ki nakazujejo na to, da bo kolekcija vsebovala naravne sestavine, kot so limona, bambus in voda.

Anistonova je že julija 2019 vložila prošnjo za zaščito imena znamke, ob tem pa navedla, da bo ta vsebovala produkte, kot so losjoni za obraz in telo, geli za prhanje, sveče in linijo za nego las. Igralka je sledilcem na Instagramu pred kratkim namignila, da pripravlja nekaj novega z objavo, v kateri je fotografirana na snemalnem setu, pri čemer pa je poudarek na njenih laseh, vse to pa pospremila s pripisom: ''Nekaj se obeta.''