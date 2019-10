Jennifer Aniston: Najraje bi ukinila komentarje

50-letna igralka Jennifer Aniston , ki jo je veliko oboževalcev vzljubilo z njeno vlogo v seriji Prijatelji, se velikokrat pohvali s tem, da nima družbenih omrežij. Tako jo oboževalci zaman iščejo na Instagramu ali Twitterju. To, da si še vedno ni ustvarila spletne podobe, pa se ji zdi nekaj popolnoma normalnega. Zvezdnica je za InStyle povedala: "Skrbijo me škodljivi učinki družbenih omrežij na mlade, ki šele iščejo svojo identiteto."

"Mladi se preveč primerjajo z drugimi. Svet večine vzornikov pa je spremenjen in poln filtrov, v pogovoru med mladimi pa je velikokrat slišati samo, ali so me všečkali, ali ne,"je v oktobrski številki revije Allure svoje misli o vplivu družbenih omrežij strnila Anistonova.

Prav posebno mnenje pa ima tudi o komentarjih: "Po mojem mnenju bi morali ukiniti prostor za komentarje. Najbolj bizarno je, ko ti ljudje rečejo, da naj ne berem komentarjev. Seveda jih preberem, nisem neumna."

Dodala je še, da ne razume ljudi, ki na takšen način uničujejo življenja drugih:"To je grozno početje, ki nekoga resnično prizadene. Ustvari lahko takšen stres, da se dvigne kortizol in lahko pripelje do živčnega zloma."

Hollywoodske igralke se sicer žaljivi komentarji ne dotaknejo in za konec je še povedala:"Le malo stvari se me resnično dotakne, najbolj so mi neprimerne opazke, ko te ljudje pohvalijo, da sem za svoja leta videti odlično. Ne vem, ali to pomeni, da moraš v določeni točki v življenju postati resnično neprivlačen? Zdi se mi, da s tem mislijo na to, da bi moral biti moj videz pri 50. popolnoma drugačen."