Jennifer Aniston nekoč zavrnila intervju, kasneje pa ga zaradi slabe vesti opravila

Pisatelj in voditelj podcasta Joe Pardavila je v svoji knjigi, ki bo kmalu prišla na knjižne police, napisal zgodbo o tem, kako je spoznal Jennifer Aniston . Leta 1997, ko je delal za radijsko postajo PLJ, je odšel na snemanje filma Popolna slika , v katerem je imela zvezdnica Prijateljev glavno vlogo. Želel si je, da bi z njo opravil intervju, zato je odšel do njene prikolice, kjer ga je ustavil varnostnik.

"Videl je in sklepal, kaj bom naredil. Šel je naravnost do mene. V roki sem imel mikrofon in z najbolj mirnim in nedolžnim glasom sem mu rekel: 'Hej, Jennifer želim zastaviti zgolj nekaj vprašanj, to je vse'," se je trenutka spominjal Joe. "Varnostnik mi je dal vedeti, da se to ne bo zgodilo. Njegov ton ni bil ne miren ne nedolžen."

Anistonova je interakcijo med mladim novinarjem in varnostnikom slišala in prišla ven pogledat, kaj se dogaja. Tudi ona je Joeju dejala, da z njim ne more govoriti, nato pa odšla nazaj v prikolico, kjer igralci preživljajo čas med snemanjem filma. Pardavila se je po neuspešnem poskusu odpravil nazaj domov, a že nekaj minut kasneje se je njegov slab dan spremenil v dobrega.