Jennifer Aniston: Nisem razumela njegove tesnobe

52-letna igralka Jennifer Aniston se je odzvala na komentarje soigralca iz serije Prijatelji in dobrega prijatelja v resničnem življenju, Matthewa Perryja, ki je spregovoril o svojih težavah z mentalnim zdravjem in spopadanjem s tesnobo med snemanjem serije.

Perry je pred kratkim dejal: "Počutil sem se, kot da bom umrl, če se ne bodo smejali. To res ni zdravo, vendar se je zgodilo, da sem povedal svoje besedilo, oni pa se niso smejali. Takrat sem se začel močno potiti in dobil sem napade, če nisem dobil pričakovanega smeha občinstva. Zmešalo se mi je," je še priznal Perry.

Anistonova je sicer pred kratkim dejala, da še vedno verjame in upa, da bo spoznala nekoga, s katerim bi lahko znova našla ljubezen. Kljub temu ne razmišlja o tem, da bi še tretjič stopila pred oltar. V nekem intervjuju je povedala tudi, da o zmenkarijah preko aplikacij ne razmišlja in ljubezen išče na običajen način.

Spregovorila je še o odnosu s svojima nekdanjima možema Bradom Pittom in Justinom Therouxom, s katerima se še vedno dobro razume in ostaja v prijateljskih odnosih. Trenutno se posveča svojemu delu in trem psom, pravi pa, da je v življenju srečna in zadovoljna.