Jennifer Aniston o Matthewu Perryju: Pred smrtjo je bil srečen

Igralka Jennifer Aniston je oboževalcem pokojnega Matthewa Perryja razkrila resnico o igralčevih zadnjih dnevih. Kot je dejala 54-letna zvezdnica, je bil njen nekdanji soigralec pred tragično smrtjo, ki se je zgodila 28. oktobra, zdrav in srečen, z njim pa si je dopisovala še tistega jutra, preden so ga nato našli mrtvega v masažni kadi.

Ko so jo vprašali, kako bi si Perry želel, da se ga svet spominja, je zvezdnica dejala: "Dejal je, da bi rad, da se ga spominjajo. Bil je srečen. Bil je zdrav. Nehal je kaditi. Začel je telovaditi. Bil je srečen – to je vse, kar vem. Še tistega jutra sva si dopisovala, smešni Matty. Ni bil v bolečinah, ni trpel. Bil je srečen."

O igralski zasedbi Prijateljev pa je spregovorila tudi 47-letna Witherspoonova: "Bili ste si tako blizu. Neverjetno je, kaj se je rodilo iz teh prijateljstev in kako ste leta in leta vedno skrbeli drug za drugega. To je res lepo in postavlja standarde za naš poklic, lepo pa je tudi, kako spoštujete drug drugega."

"Res je, želim, da ljudje vedo, da je bil zares zdrav. Trudil se je in trdo delal. Zelo ga pogrešam, vsi ga. Res nas je zelo nasmejal," je še pristavila Jennifer, ki se je navezala na številne poklone, ki so mu jih izrekli oboževalci po smrti in prijatelji, še posebej pa je pohvalila hollywoodsko skupnost. "Upam, da ve, da je bil ljubljen na način, za katerega si niti mislil ni, da obstaja," je še povedala.

"Imela sem srečo, da sem lahko sodelovala v tej seriji, in ko sem prikorakala v studio kot Alica v Čudežni deželi, sem lahko opazovala najbolj popularno igralsko ekipo pri njenem delu. Spominjam se, da sem šla domov in razmišljala, da govorijo sebi lasten jezik," se je še spominjala in dodala: "So na drugem planetu, kar se komedije tiče, in kaj takšnega v življenju še nisem videla."

Anistonova pa se je ponovno vrnila k Perryju in dejala: "Dialekt Matthewa Perryja in njegov način govora sta ustvarila popolnoma drugačen svet, mi pa smo mu na nek način sledili. To je dodalo nekaj dodatnega k našemu veselju."

Perryja, ki se je več let boril z odvisnostmi, so konec meseca oktobra našli mrtvega v masažni kadi v njegovem losangeleškem domu. Viri s policije so za TMZ povedali, da na kraju niso našli drog ali sledi zločina.