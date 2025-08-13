Jennifer Aniston o Matthewu Perryju: Vesela sem, da ni več v bolečinah

Igralka Jennifer Aniston je po smrti soigralca iz kultne serije Prijatelji znova spregovorila o Matthewu Perryju. "Naredili smo vse, kar smo lahko, ko smo le mogli," je povedala v pogovoru za Vanity Fair in dodala: "A skoraj se je zdelo, kot da žalujemo za Matthewjem že dolgo, saj je bil njegov boj s to odvisnostjo zanj res težak. Čeprav je bilo težko za vse nas in za oboževalce, del mene misli, da je to bolje. Vesela sem, da ni več v bolečinah."