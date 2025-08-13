Jennifer Aniston o Matthewu Perryju: Vesela sem, da ni več v bolečinah

Igralka Jennifer Aniston je po smrti soigralca iz kultne serije Prijatelji znova spregovorila o Matthewu Perryju. "Naredili smo vse, kar smo lahko, ko smo le mogli," je povedala v pogovoru za Vanity Fair in dodala: "A skoraj se je zdelo, kot da žalujemo za Matthewjem že dolgo, saj je bil njegov boj s to odvisnostjo zanj res težak. Čeprav je bilo težko za vse nas in za oboževalce, del mene misli, da je to bolje. Vesela sem, da ni več v bolečinah."
Perryja so leta 2023 našli mrtvega na njegovem domu v Los Angelesu. Zvezdnik je v 55. letu starosti umrl zaradi prevelikega odmerka ketamina in posledične utopitve v vroči kadi.
Pokojni igralec je v preteklosti priznal, da mu je na višku njegove zlorabe substanc Aniston pomagala uvideti, da ima težave. "Vemo, da piješ," ga je po njegovih besedah soočila zvezdnica. "Takrat bi moral biti glavna zvezda mesta, bil pa sem v temni sobi, kjer sem se srečeval le s preprodajalci drog in bil sem popolnoma sam. Aniston je bila tista, ki mi je najbolj pomagala," je dejal in za ABC News priznal, da je bilo zanj soočenje izjemno strašljivo, vendar da je bil zanj izjemno hvaležen.
