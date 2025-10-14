Jennifer Aniston o posvojitvi: Želim si, da ima malček mojo DNK

Jennifer Aniston je v nedavnem intervjuju za britansko različico revije Harper's Bazaar spregovorila o težavah z neplodnostjo, sedaj pa v novi epizodi podkasta Armchair Expert pojasnila, da si, kljub temu, da sama ni mogla zanositi, ni želela posvojitve, saj si je želela biološkega otroka.

Jennifer Aniston si ne želi posvojiti otroka, kljub temu, da se je v minulih letih morala sprijazniti z neplodnostjo. Med gostovanjem v podkastu Armchair Expert je 56-letnica razkrila vzrok, zakaj je temu tako. Zvezdnica je v preteklosti že odprto spregovorila o umetni oploditvi in o tem, kako težko se ji je bilo sprijazniti, da ne bo nikoli imela lastnega otroka.

Jennifer Aniston FOTO: Profimedia icon-expand

O posvojitvi se je pogovarjala s sovoditeljico podkasta Monico Padman, ki je odprto delila svojo izkušnjo o zamrznitvi jajčec, ko se je še sama odločala, ali si sploh želi otrok. Ob tem je zvezdnico vprašala, ali se je pri 56 letih že sprijaznila, da ne bo nikoli rodila otroka. "Sedaj se počutim pomirjeno, a ni nič več v moji moči. Dobesedno ni več ničesar, kar bi lahko naredila. Ljudje mi pravijo, da lahko posvojim, a tega nočem. Želim si, da ima malček mojo DNK. To je edini način. Lahko pravite, da sem sebična ali karkoli, ampak tako sem želela,", je odkrito priznala igralka.