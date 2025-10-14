Svetli način
Tuja scena

Jennifer Aniston o posvojitvi: Želim si, da ima malček mojo DNK

Los Angeles, 14. 10. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 56 minutami

Jennifer Aniston je v nedavnem intervjuju za britansko različico revije Harper's Bazaar spregovorila o težavah z neplodnostjo, sedaj pa v novi epizodi podkasta Armchair Expert pojasnila, da si, kljub temu, da sama ni mogla zanositi, ni želela posvojitve, saj si je želela biološkega otroka.

Jennifer Aniston si ne želi posvojiti otroka, kljub temu, da se je v minulih letih morala sprijazniti z neplodnostjo. Med gostovanjem v podkastu Armchair Expert je 56-letnica razkrila vzrok, zakaj je temu tako. Zvezdnica je v preteklosti že odprto spregovorila o umetni oploditvi in o tem, kako težko se ji je bilo sprijazniti, da ne bo nikoli imela lastnega otroka.

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

O posvojitvi se je pogovarjala s sovoditeljico podkasta Monico Padman, ki je odprto delila svojo izkušnjo o zamrznitvi jajčec, ko se je še sama odločala, ali si sploh želi otrok. Ob tem je zvezdnico vprašala, ali se je pri 56 letih že sprijaznila, da ne bo nikoli rodila otroka.

"Sedaj se počutim pomirjeno, a ni nič več v moji moči. Dobesedno ni več ničesar, kar bi lahko naredila. Ljudje mi pravijo, da lahko posvojim, a tega nočem. Želim si, da ima malček mojo DNK. To je edini način. Lahko pravite, da sem sebična ali karkoli, ampak tako sem želela,", je odkrito priznala igralka.

Kljub temu, da je to tema, o kateri javno ni želela govoriti, je dejala, da so bili trenutki, ko je kdaj spoznala moškega in pomislila, da bi lahko imela z njim otroka, a je nato hitro preusmerila misli drugam. Kot je dodala, je romantizirala misel na starševstvo in partnerja, saj je vedela, da je to nekaj, na kar ne more vplivati.

"To ni bilo v načrtu zame, ne glede na to, kar je bil načrt,", je še povedala in dodala, da je bilo zanjo spoznanje, ko so ji povedali, da je izčrpala vse možnosti, zelo čustveno. Kljub temu, da ji je bilo težko, pa je leta 2022 v intervjuju za Allure dejala, da ničesar ne obžaluje. "Sedaj sem tukaj in ta ladja je odplula. Na nek način čutim olajšanje, saj se več ne sprašujem o tem, kako bi lahko bilo in ali je še mogoče,", je takrat odkrito povedala.

