Jennifer Aniston o skrbi za svoje telo: Poskušam čim več spati

Jennifer Aniston kljub svojim letom še vedno navdušuje z mladostnim videzom in izklesano postavo. Tudi njene zadnje fotografije, ki jih je posnela za naslovnico ameriške revije CR Fashion Book, so razkrile, da je še vedno v vrhunski formi. Oblečena je bila v kratko srajco, nedrček, črne hlače in kravato, z opravo pa je pokazala svoje trebušne mišice in vitke noge. A zvezdnica pravi, da za njo niso ure in ure, preživete v telovadnici.