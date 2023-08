Jennifer Aniston o svoji skriti strasti: Bila bi notranja oblikovalka

"Zelo rada urejam in opremljam notranje prostore," je o svoji strasti povedala Jennifer Aniston. "Če ne bi bila igralka, bi bila notranja oblikovalka," je še dodala zvezdnica, ki se sicer zaveda, da je urejanje in opremljanje notranjih prostorov za nekatere zelo naporno delo. A sama v tem preprosto uživa. "Meni je to zelo zabavno. Nekateri ljudje se tega bojijo, mnogi se zaradi tega tudi skregajo. Meni pa kar uspeva," je razkrila v intervjuju za Wall Street Journal in dodala, da ima očitno smisel za to. "Lahko samo stopim v hišo in takoj vidim, kaj je potrebno urediti ali spremeniti," je povedala.