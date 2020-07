Jennifer Aniston objavila fotografijo bolnega prijatelja: To je covid-19

Hollywoodska zvezdnica je izkoristila družbena omrežja in opozorila na resnost koronavirusne bolezni. Objavila je namreč fotografijo prijatelja, ki leži v bolnišnici in je priklopljen na respirator. Razložila je, da je bil Kevin, preden ga je bolezen doletela, popolnoma zdrav mlad moški in poudarila, kako pomembno je nositi zaščitne maske.

Jennifer Aniston je na svojem profilu na omrežju Instagram s sledilci delila fotografijo prijatelja in s sporočilom, ki ga je pripisala v opozorilo, pretresla mnoge. Objava je bila namenjena vsem, ki so še vedno skeptični glede posledic, ki jih prinaša koronavirus. Slika, ki jo je objavila namreč prikazuje njenega bližjega prijatelja, ki leži v bolnišnici in je priklopljen na respirator. Njegovo zgodbo je na kratko opisala pod fotografijo in z dejstvi presenetila skeptike.

''To je naš prijatelj Kevin. Popolnoma zdrav, brez kakršnega koli zdravstvenega problema. To je covid-19. To je resnično. Ne moremo biti tako naivni in misliti, da lahko to presežemo. Če želimo, da se to zaključi in tega si vsekakor želimo, je edini korak, ki ga moramo storiti ta, da nosimo maske,'' je napisala Jennifer ob nazorni objavi, na kateri je Kevin, za katerim je nekajmesečni boj z boleznijo.

51-letna igralka je ob tem sporočila, naj tisti, ki se ne zavedajo resnosti koronavirusa, pomislijo na vse tiste, ki trpijo zaradi te nevarne bolezni:''Nosite maske, naredite to za svojo družino in še posebej zaradi vas samih. Covid-19 ne izbira in prizadene vse starostne skupine.''Dodala je še, da je bila fotografija prijatelja v bolnišnici posneta v začetku aprila ter da Kevin trenutno na srečo okreva. V prvi polovici dneva je njeno objavo všečkalo več kot četrt milijona sledilcev.