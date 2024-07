Jennifer Aniston ogorčena nad besedami senatorja ZDA: Ne morem verjeti

Nekateri ljudje so ne glede na svojo funkcijo in vpliv pač brez dlake na jeziku. A včasih je treba paziti, kaj rečeš, je prepričana tudi igralka Jennifer Aniston. Zvezdnica je namreč šokirana nad besedami, ki jih je v eni od televizijskih oddaj izustil senator ZDA. James David Vance je leta 2021 ženske brez otrok primerjal z mačkami, ki so nesrečne v svojem življenju, kar je igralko močno razjezilo.

"Združene države Amerike vodi polno mačjih dam brez otrok, ki so nesrečne zaradi svojih odločitev in svojega življenja, zato želijo preostalo državo narediti nesrečno tako, kot so one," so besede, s katerimi je senator ZDA močno stopil na žulj Jennifer Aniston. Igralko, ki tudi sama nima otrok, je njegova izjava močno razburila in odločila se je, da ne bo tiho.

Jennifer Aniston tokrat ni mogla biti tiho. FOTO: Profimedia icon-expand

Na družbenih omrežjih, ki jih sicer sama ne uporablja pretirano pogosto, je delila posnetek, v katerem je James David Vance komentiral ženske brez otrok. "Ne morem verjeti. Vse, kar lahko rečem, je ... Gospod Vance, molim, da bo vaša hčerka imela srečo, da bo nekega dne rodila svoje otroke. Upam, da se ji ne bo treba obrniti na umetno oploditev kot drugo možnost," je zapisala ogorčena in razjarjena 55-letnica in dodala: "Tudi to ji poskušaš odvzeti."

Vanceve besede iz intervjuja leta 2021 so se nanašale na novo kandidatko za predsednico Kamalo Haris, ministra za promet Peta Buttigiega in predstavnico Alexandrio Ocasio-Cortez. "To je samo osnovno dejstvo – poglejte Kamalo Harris, Pete Buttigieg , AOC - celotno prihodnost demokratov nadzirajo ljudje brez otrok," je senator takrat dejal voditelju in še dodal: "Kako je sploh smiselno, da smo našo državo predali ljudem, ki zanjo pravzaprav nimajo neposrednega interesa?" Kamala je sicer mačeha dveh odraslih otrok svojega moža, hčerke in sina, Vance pa ima tri otroke, dva sinova in eno hčerko.