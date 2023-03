Jennifer Aniston po 26 letih srečala 'skavtinjo s piškoti' iz Prijateljev

54-letna zvezdnica in danes 34-letna igralka sta se tako prvič srečali na snemanju serije, nedavno pa sta se srečali tudi v oddaji Live with Kelly and Ryan . A Jennifer Mae sprava ni prepoznala, saj je od njunega zadnjega srečanja minilo 26 let. Ko ji je razložila, da je ona igrala skavtinjo, je to zvezdnico zelo ganilo. Posnetek njunega srečanja je objavila na Instagramu .

"Zaigrala sem v Prijateljih. Upodobila sem skavtinjo s piškoti, ki so jo porinili po stopnicah," je svojo predstavitev začela Mae. "Želela sem te samo pozdraviti in se ti zahvaliti, ker si bila takrat tako prijazna do mene. To je bila moja najljubša serija in zaradi tebe sem se resnično počutila dobrodošlo na snemanju. Ko sem končala snemanje, si me objela. Hvala ti, to sem si za vedno zapomnila," je še dodala igralka, Jennifer pa je to tako ganilo, da jo je stisnila k sebi. "Tako sem vesela, da si v redu, in res te je lepo videti," je še dodala zvezdnica.