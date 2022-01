Jennifer Aniston pokazala svoje naravne lase

Vsem, ki ste vajeni pričeske Jennifer Aniston, ki jo je imela v seriji Prijatelji, naj povemo, da slavna igralka v resnici nima ravnih las. Tokrat je s svojimi sledilci delila fotografiji, na katerih pozira z minimalno količino ličil na sebi, v ospredje pa je seveda postavila svoje skuštrane in valovite lase. Tokrat je z novo objavo želela pokazati, da so njeni lasje v resnici valoviti.

Ob tem je potožila, da je za to malo kriva tudi vlaga ter napovedala, da bo šla v boj z 'neukrotljivimi lasmi' s produkti linije za nego las LolaVie, ki jo je na tržišču predstavila septembra lani. Linija vsebuje dva ključna produkta za lase – balzam in sprej, ki sta po igralkinih besedah odlična za zaščito las pred toplotnimi poškodbami, lasem povečata sijaj ter jih dodatno in globinsko nahranita.