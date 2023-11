Jennifer Aniston in David Schwimmer o Perryju: Vse nas je nasmejal

Po Mattu LeBlancu in Courtney Cox sta na družbenem omrežju svoj molk po izgubi soigralca iz Prijateljev prekinila še Jennifer Aniston in David Schwimmer. Oba sta poudarila, da je Matthew Perry vedno nasmejal druge in je imel izjemen čut za komedijo.

"Ojoj, ta ja zarezala globoko ...," je v svojem prvem javnem poklonu Matthewu Perryju zapisala Jennifer Aniston, ki je v Prijateljih igrala Rachel Green. "Slovo od našega Mattyja je bil nor val čustev, ki jih še nikoli nisem doživela. Vsi v življenju kdaj doživimo izgubo. Izgubo življenja ali izgubo ljubezni. Če lahko resnično sediš v tej žalosti, ti to omogoča, da občutiš trenutke veselja in hvaležnosti, ker si imel nekoga tako močno rad. In imeli smo ga močno radi. Bil je del našega DNK-ja. Vedno nas je bilo šest. To je bila izbrana družina, ki je za vedno spremenila to, kdo smo bili in kakšna bo naša pot."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V nadaljevanju je zapisala, da je Matthew vedno vedel, da rad nasmeji ljudi. "Kot je povedal sam, je mislil, da bo umrl, če ne bo slišal smeha. Njegovo življenje je bilo dobesedno odvisno od tega. In oh, kako mu je to uspelo. Vse nas je nasmejal, močno nasmejal." Dodala je, da je v zadnjih nekaj tednih brala njuna SMS-sporočila, ob katerih se je smejala, jokala in ponovno smejala. "Za vedno jih bom hranila. Našla sem eno sporočilo, ki mi ga je enkrat iznenada poslal. Pove vse," je pojasnila SMS-sporočilo, ki ga je priložila v objavi. V njem ji je Matthew poslal njuno skupno fotografijo s snemanja Prijateljev, na kateri se smejita, ob njej pa zapisal: "To, da sem te nasmejal, mi je polepšalo dan. Polepšalo mi je dan." Na kar mu je Jennifer odgovorila, da je na fotografiji ujet le eden izmed tisočih trenutkov, ko jo je nasmejal. "Matty, zelo te imam rada in vem, da si zdaj v popolnem miru in brez kakršne koli bolečine. Vsak dan se pogovarjam s tabo ... včasih te skoraj slišim reči: 'Bi lahko bil še bolj nora?' Počivaj mali brat. Vedno si mi polepšal dan ..." je zaključila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Le nekaj minut za objavo Anistonove se je soigralcu iz Prijateljev poklonil še David Schwimmer, ki je v priljubljeni nanizanki igral Rossa Gellerja. "Hvala za deset neverjetnih let smeha in ustvarjalnosti. Nikoli ne bom pozabil tvojega izjemnega čuta za komedijo. Lahko si vzel ravno linijo dialoga in ga prilagodili po svoji volji, rezultat pa bi bil nekaj povsem izvirnega in nepričakovano smešnega, kar je še vedno osupljivo," je zapisal ob njuni skupni fotografiji, na kateri pozirata kot svoja priljubljena lika Ross in Chandler. "Ta fotografija je iz enega mojih najljubših trenutkov s tabo. Zdaj me nasmeje in žalosti hkrati. Predstavljam si te tam zgoraj, nekje, v isti beli obleki, z rokami v žepih, kako gledaš naokrog: 'Ali je lahko še več oblakov?'" Dodal je, da je imel Perry veliko srce, s katerim je bil tako radodaren, da je lahko šest tujcev skupaj ustvarilo družino.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox in Lisa Kudrow so serijo Prijatelji, ki je še danes popularna tudi med mlajšimi generacijami, ustvarjali od leta 1994 do leta 2004. Posneli so deset sezon in bili tako uspešni, da je vsak izmed njih v zadnjih dveh sezonah za vsako epizodo prejel milijon dolarjev. Courtney Cox, znana kot Monica, je nedavno na Instagramu zapisala, da je hvaležna za vsak trenutek, ki ga je preživela z Matthewjem. "Ko z nekom sodeluješ tako tesno, kot sem jaz z Matthewom, je na tisoče trenutkov, ki si jih želiš deliti." Matt LeBlanc, ki je v Prijateljih igral Joeyja, pa je dodal, da so časi, ki sta jih preživela skupaj, resnično med najljubšimi v njegovem življenju. "V čast mi je bilo deliti oder s teboj in te imenovati prijatelj," je dodal in se pošalil: "Očitno boš obdržal tistih 20 evrov, ki si mi jih še dolžen."